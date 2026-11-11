Американский разведывательный самолёт ARTEMIS II утром 11 ноября совершил вылет над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные агентством полётные данные.

Борт поднялся с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:35 мск. По состоянию на 09:49 мск он находился над морем и двигался на восток. Конкретные задачи этого вылета не раскрываются.

ARTEMIS II создан компанией Leidos на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. По информации разработчика, самолёт переоборудован для разведки, наблюдения и сбора данных на больших расстояниях.

Leidos предоставляет такие самолёты вместе с оборудованием, экипажами и обслуживанием для нужд армии США. В сентябре компания сообщила о продлении контракта на выполнение разведывательных миссий в зоне ответственности Европейского командования США до лета 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал о многочасовом полёте ARTEMIS II над Чёрным морем 26 сентября. Тогда сообщалось о нём со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС. Миссия самолёта не раскрывалась.