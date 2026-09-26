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Опубликовано 26 сентября, 10:55

Самолёт-разведчик НАТО наворачивает круги над Чёрным морем

Самолёт-разведчик НАТО несколько часов летает над Чёрным морем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самолёт-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II несколько часов находится в воздушном пространстве над Чёрным морем. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах ЕС, пишет ТАСС.

По его словам, борт выполняет длительный полёт в регионе. Подобные миссии, как правило, проходят в будние дни, а вылеты по выходным случаются реже.

Bombardier ARTEMIS II используется для ведения воздушной разведки и сбора информации. Самолёт оснащён специальным оборудованием для наблюдения и анализа обстановки. Данные о маршруте и конкретных задачах текущего полёта не раскрываются.

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Ранее Life.ru писал, что разведывательный самолёт Saab 340B ISR третий день подряд выполнял полёты вблизи Калининградской области. 23 сентября борт НАТО вылетел примерно в 10:56 мск с авиабазы восточнее польского Мальборка. После этого он прошёл через воздушное пространство Польши и Литвы вдоль сухопутной границы российского региона.

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Полина Никифорова
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