Итальянские военные на учениях НАТО в Латвии попали под огонь своей бронемашины

Четверо итальянских военнослужащих пострадали во время боевых стрельб на полигоне Адажи в Латвии. Об этом сообщило Министерство обороны Италии.

Инцидент произошёл с военнослужащими 11-го полка берсальеров, участвующими в миссии НАТО Forward Land Forces. Во время тренировки выстрелы из оружия, установленного на одной итальянской военной машине, попали в другую машину, где находились четверо бойцов.

Пострадавших оперативно доставили в больницу Риги, их жизни ничего не угрожает. Причины случившегося пока устанавливаются. Итальянские военные начали проверку, чтобы восстановить точную картину происшествия.

В августе Life.ru рассказывал о другом эпизоде с участием итальянских сил НАТО в Латвии. Тогда Минобороны республики сообщило, что итальянский истребитель перехватил беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны. В официальном заявлении министерства уточняется, что сбитый объект являлся дроном, запущенным с территории Украины.