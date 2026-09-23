Армии стран НАТО могут столкнуться с серьёзными проблемами в условиях современной войны, где ключевую роль играют беспилотники. Такое мнение высказал бывший депутат сейма Латвии Юрис Юрашс, который ранее участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

По словам Юрашса, традиционная военная техника всё чаще становится уязвимой перед современными средствами поражения. Он отметил, что танки и артиллерия теперь могут быстро становиться целями для операторов беспилотников.

«Танк на поле боя теперь как вкусный десерт: операторы дронов буквально будут сражаться между собой за право атаковать его первыми. Армии НАТО не готовы к такой современной войне», — заявил Юрашс в интервью Delfi.

Бывший депутат также обратил внимание на проблемы с использованием некоторых видов артиллерии. По его словам, гаубицы M777, которые находятся на вооружении стран НАТО и применяются на Украине, становятся уязвимыми сразу после открытия огня.

«Гаубицы типа M777 редко используются на Украине, потому что сразу после выстрела они становятся мишенью для беспилотников. Земляные траншеи и брустверы уже не дают необходимой защиты», — отметил он.

Юрис Юрашс был депутатом сейма Латвии с 2018 по 2022 год. В сентябре 2022 года он сложил полномочия и отправился на Украину, где, согласно сообщениям украинских СМИ, служил в составе подразделения «Карпатская Сечь». Летом 2024 года он вернулся в Латвию.

Напомним, Юрис Юрашс является фигурантом уголовного дела об участии в боевых действиях на стороне Украины. По данным Генпрокуратуры России, бывший латвийский депутат был объявлен в международный розыск и обвиняется в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника. Следствие утверждает, что он участвовал в боевых действиях в период с 2022 по 2024 год.