Латвия спустя неделю признала, что сбитый истребителем НАТО дрон был украинским

Минобороны Латвии идентифицировало беспилотник, уничтоженный в воздушном пространстве страны на прошлой неделе. Аппарат оказался украинским.

Инцидент произошёл 14 августа. Тогда в четырёх восточных регионах республики примерно на полчаса включали сирену, предупреждающую об опасности с воздуха.

Позже поступила информация о перехвате цели. Воздушное судно ликвидировал итальянский истребитель, принадлежащий силам НАТО.

В официальном заявлении министерства в социальной сети X уточняется, что сбитый объект являлся дроном, запущенным с территории Украины. Детали произошедшего и маршрут полета аппарата в ведомстве не раскрыли.

О реакции украинской стороны на этот инцидент пока не сообщалось.

Ранее в Италии уже заявляли об украинском происхождении БПЛА. Подтверждением этой версии журналисты называли информацию об атаке беспилотников ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области.