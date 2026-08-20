Латвия спустя неделю признала, что сбитый истребителем НАТО дрон был украинским
Минобороны Латвии: Сбитый над страной дрон принадлежал Украине
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Минобороны Латвии идентифицировало беспилотник, уничтоженный в воздушном пространстве страны на прошлой неделе. Аппарат оказался украинским.
Инцидент произошёл 14 августа. Тогда в четырёх восточных регионах республики примерно на полчаса включали сирену, предупреждающую об опасности с воздуха.
Позже поступила информация о перехвате цели. Воздушное судно ликвидировал итальянский истребитель, принадлежащий силам НАТО.
В официальном заявлении министерства в социальной сети X уточняется, что сбитый объект являлся дроном, запущенным с территории Украины. Детали произошедшего и маршрут полета аппарата в ведомстве не раскрыли.
О реакции украинской стороны на этот инцидент пока не сообщалось.
Ранее в Италии уже заявляли об украинском происхождении БПЛА. Подтверждением этой версии журналисты называли информацию об атаке беспилотников ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области.
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