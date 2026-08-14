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Регион
14 августа, 14:19

В Италии раскрыли принадлежность дрона, сбитого над Латвией истребителем НАТО

Il Messaggero: Сбитый истребителем НАТО над Латвией дрон принадлежал Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Беспилотник, сбитый итальянским истребителем в воздушном пространстве Латвии, мог принадлежать Украине. Такую версию распространило издание Il Messaggero.

Предварительно, аппарат направлялся в сторону объектов на северо-западе России. Косвенным подтверждением этой версии издание назвало информацию об атаке беспилотников ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

«Мы благодарны нашим итальянским союзникам за их службу в миссии НАТО по воздушной обороне стран Балтии и за вклад в сохранение целостности воздушного пространства альянса», — сказала глава МИД Латвии Байба Браже.

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Напомним, что истребитель НАТО сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Угроза была устранена после объявления воздушной тревоги в четырёх муниципалитетах на востоке страны, длившейся около 30 минут. Принадлежность аппарата и точка его входа в латвийское небо официально не уточнялись. Данные о месте падения обломков и последствиях перехвата также не приводятся.

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Юлия Сафиулина
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