В Италии раскрыли принадлежность дрона, сбитого над Латвией истребителем НАТО

Беспилотник, сбитый итальянским истребителем в воздушном пространстве Латвии, мог принадлежать Украине. Такую версию распространило издание Il Messaggero.

Предварительно, аппарат направлялся в сторону объектов на северо-западе России. Косвенным подтверждением этой версии издание назвало информацию об атаке беспилотников ВСУ на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

«Мы благодарны нашим итальянским союзникам за их службу в миссии НАТО по воздушной обороне стран Балтии и за вклад в сохранение целостности воздушного пространства альянса», — сказала глава МИД Латвии Байба Браже.

Напомним, что истребитель НАТО сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Угроза была устранена после объявления воздушной тревоги в четырёх муниципалитетах на востоке страны, длившейся около 30 минут. Принадлежность аппарата и точка его входа в латвийское небо официально не уточнялись. Данные о месте падения обломков и последствиях перехвата также не приводятся.