Разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II, зарегистрированный в США, более пяти часов выполнял круговые манёвры в районе Калининградской области. Воздушное судно находилось в небе над Польшей и Литвой, не заходя на территорию России. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Борт появился у российского региона около 11:45 мск. Самолёт двигался по круговой траектории, используя воздушное пространство соседних государств. Разведчик держался на высоте около десяти километров. При этом он не использовал воздушные коридоры, предназначенные для полётов гражданской авиации. После завершения манёвров самолёт взял курс на румынскую Констанцу, где находится его аэродром постоянного базирования.

ARTEMIS II регулярно выполняет разведывательные полёты вблизи российских границ. Его маршруты ранее фиксировались не только над Балтийским, но и над Чёрным морем.