Самолёт пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 совершил полёт вблизи морской границы России в Финском заливе. Воздушное судно приблизилось к российским территориальным водам, после чего развернулось и направилось обратно на запад.

Борт вылетел 15 ноября в 14:37 по московскому времени из аэропорта Турку на юго-западе Финляндии. После взлёта он взял курс на восток и проследовал вдоль финского побережья.

Достигнув района неподалёку от морской границы РФ, самолёт изменил направление. Обратный маршрут проходил вдоль границы финских и нейтральных вод. По состоянию на 16:25 мск Dornier двигался на северо-запад.

Самолёты Dornier 228 используются пограничной охраной Финляндии для наблюдения за морскими районами и контроля внешних границ страны. Данных о нарушении российской границы во время этого полёта не приводится.

Подобные вылеты в Финском заливе происходили и раньше. В частности, 24 октября самолёт того же типа также приблизился к морской границе России, выполнил несколько манёвров и развернулся. О нарушении российского воздушного пространства тогда не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал об аналогичном полёте финского пограничного самолёта 24 октября. Тогда Dornier 228-212 вылетел из района Турку и после нескольких манёвров над Балтийским морем развернулся неподалёку от российских территориальных вод. Цели конкретного вылета финская сторона публично не комментировала.