Самолёт погранохраны Финляндии заметили у морской границы России
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Патрульный самолёт пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 приблизился к морской границе России в районе Финского залива. Борт совершил несколько манёвров над Балтийским морем, после чего развернулся неподалёку от российских территориальных вод. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полётов.
Воздушное судно вылетело около 13:12 мск из аэропорта вблизи города Турку на юго-западе Финляндии. Сначала самолёт совершил крюк, затем изменил направление и взял курс на восток, в сторону Финского залива.
Примерно в 15:07 мск Dornier 228-212 выполнил разворот неподалёку от морской границы России. Данных о нарушении российского воздушного пространства нет.
Самолёты этого типа используются финской пограничной охраной для наблюдения за морскими районами и контроля внешних границ страны. Официальных комментариев Хельсинки относительно целей конкретного полёта не поступало.
Подобная активность у российских рубежей фиксируется не впервые. Ранее Life.ru рассказывал о разведывательном самолёте ВВС Швеции, который приблизился к нашим рубежам. Борт Gulfstream S102B Korpen, предназначенный для радиоэлектронной разведки, с финского аэродрома Тампере-Пирккала и летал примерно в 50 километрах от границы РФ. В тот же день над Чёрным морем заметили разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.