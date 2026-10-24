Самолёт погранохраны Финляндии заметили у морской границы России

Патрульный самолёт пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 приблизился к морской границе России в районе Финского залива. Борт совершил несколько манёвров над Балтийским морем, после чего развернулся неподалёку от российских территориальных вод. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полётов.

Воздушное судно вылетело около 13:12 мск из аэропорта вблизи города Турку на юго-западе Финляндии. Сначала самолёт совершил крюк, затем изменил направление и взял курс на восток, в сторону Финского залива.

Примерно в 15:07 мск Dornier 228-212 выполнил разворот неподалёку от морской границы России. Данных о нарушении российского воздушного пространства нет.

Самолёты этого типа используются финской пограничной охраной для наблюдения за морскими районами и контроля внешних границ страны. Официальных комментариев Хельсинки относительно целей конкретного полёта не поступало.