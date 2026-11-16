Российские военные уничтожили ещё 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об очередном отражении воздушной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожили 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении мэра.

В течение дня столичный регион неоднократно подвергался атакам беспилотников. Собянин сообщал о новых перехватах по мере поступления информации от военных. Всего за вечер 16 ноября на подлёте к Москве, по данным мэра, было сбито уже 112 дронов.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувший день силы ПВО уничтожили 148 украинских беспилотников над семью регионами России. По данным Минобороны РФ, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями, а также Московским регионом.