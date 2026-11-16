За день над регионами России сбили 148 украинских БПЛА
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За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 148 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.
Тем временем ВСУ предпринимают новую попытку атаковать Москву. За вечер уничтожены уже 20 беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.