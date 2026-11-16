Российская система противовоздушной обороны продемонстрировала высокую эффективность при отражении массированной ночной атаки беспилотников на Москву. Однако полностью исключить угрозу не способна ни одна система ПВО в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Система работает. Конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов на различные объекты, но тем не менее эффективность очень высокая. И, конечно, речь идёт о героическом труде наших военных», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, даже при высокой результативности противовоздушной обороны невозможно полностью исключить риски, возникающие во время масштабных атак. При этом он особо отметил профессионализм военнослужащих, обеспечивающих защиту воздушного пространства.