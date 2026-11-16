Песков: ПВО ночью работала эффективно, однако она не может застраховать на 100%
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российская система противовоздушной обороны продемонстрировала высокую эффективность при отражении массированной ночной атаки беспилотников на Москву. Однако полностью исключить угрозу не способна ни одна система ПВО в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Система работает. Конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов на различные объекты, но тем не менее эффективность очень высокая. И, конечно, речь идёт о героическом труде наших военных», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, даже при высокой результативности противовоздушной обороны невозможно полностью исключить риски, возникающие во время масштабных атак. При этом он особо отметил профессионализм военнослужащих, обеспечивающих защиту воздушного пространства.
Ранее Life.ru сообщал, что в сторону Московского региона за ночь направлялись около 600 украинских беспилотников. Сергей Собянин уточнил, что основные силы противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели ещё на дальних подступах к столице. Непосредственно на подлёте к Москве были нейтрализованы 191 БПЛА.