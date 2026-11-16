Силы ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА, летевших на Москву
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Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Изначально градоначальник уведомил, что зенитчики сбили 17 БПЛА, после чего стало известно ещё о трёх целях.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в «Максе».
Ранее Сергей Собянин отчитался об отражении массированной атаки ВСУ на Москву. За ночь силы ПВО сбили около 600 беспилотников.