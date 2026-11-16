Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Изначально градоначальник уведомил, что зенитчики сбили 17 БПЛА, после чего стало известно ещё о трёх целях.