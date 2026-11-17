Российские силы противовоздушной обороны за час уничтожили ещё 58 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об очередной группе из 18 сбитых БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Незадолго до этого Собянин дважды информировал об уничтожении групп по 20 дронов каждая. Таким образом, за короткий промежуток времени средства ПВО отразили три последовательные волны атаки.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал градоначальник.

По данным мэра, общее число беспилотников, перехваченных на подлёте к столице с вечера 16 ноября, достигло 250.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за атаки беспилотников свыше десятка самолётов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы. Шесть рейсов, направлявшихся во Внуково, приземлились в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, ещё семь бортов, следовавших в Домодедово, отправили в Нижний Новгород и Пензу.