Пострадавшую при атаке беспилотников на Омскую область выписали из больницы
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Жительница Омской области, получившая травмы во время атаки беспилотников 11 ноября, покинула медицинское учреждение. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Глава области рассказал, что женщина находилась под наблюдением врачей после налёта беспилотников на регион. Медики оказали ей необходимую помощь и приняли решение о выписке.
«Пострадавшая во время вражеской атаки БПЛА на наш регион, которая была 11 ноября, выписана из медицинского учреждения. По оценке врачей, её здоровью и жизни ничего не угрожает», — написал Хоценко.
Ранее Life.ru сообщал, что во время атаки беспилотников на Омскую область 11 ноября пострадал один человек. Губернатор Виталий Хоценко тогда рассказал, что медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное и оказывают ему необходимую помощь. Теперь стало известно, что пострадавшая полностью завершила лечение в стационаре и отправилась домой.