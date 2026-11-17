Жительница Омской области, получившая травмы во время атаки беспилотников 11 ноября, покинула медицинское учреждение. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Глава области рассказал, что женщина находилась под наблюдением врачей после налёта беспилотников на регион. Медики оказали ей необходимую помощь и приняли решение о выписке.

«Пострадавшая во время вражеской атаки БПЛА на наш регион, которая была 11 ноября, выписана из медицинского учреждения. По оценке врачей, её здоровью и жизни ничего не угрожает», — написал Хоценко.