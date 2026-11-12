Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Омскую область 11 ноября. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

«В результате вчерашней атаки на наш регион пострадал один человек. По оценке врачей, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября в Омской области силы ПВО отражали атаку БПЛА. Губернатор призывал жителей не выходить на улицу, не снимать работу противовоздушной обороны и не публиковать соответствующие кадры. Режим беспилотной опасности действовал в регионе более восьми часов.