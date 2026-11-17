Около 800 беспилотных летательных аппаратов направили ВСУ в сторону Московского региона за 14 часов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, атака продолжалась в период с 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября. Большую часть БПЛА нейтрализовали ещё на дальних рубежах.