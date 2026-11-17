ВСУ запустили около 800 БПЛА в сторону Москвы за 14 часов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Около 800 беспилотных летательных аппаратов направили ВСУ в сторону Московского региона за 14 часов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, атака продолжалась в период с 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября. Большую часть БПЛА нейтрализовали ещё на дальних рубежах.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за ограничений в столичных аэропортах рейсам пришлось лететь на запасные аэродромы. Также есть отменённые и задержанные вылеты.