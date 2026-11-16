Около 600 украинских беспилотников направлялись в сторону Московского региона с вечера 15 ноября до утра 16 ноября. Эта попытка атаки стала одной из крупнейших с начала года, следует из подсчётов, основанных на официальных сообщениях мэра столицы Сергея Собянина.

Массированный налёт продолжался около 15 часов — с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника. Большую часть воздушных целей российские военные уничтожили ещё на дальних рубежах, а 191 беспилотник был нейтрализован непосредственно на подлёте к Москве. В течение вечера и ночи Собянин неоднократно сообщал об отражении новых атак. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. На фоне угрозы также вводились временные ограничения на работу столичных аэропортов.

По масштабам нынешняя атака сопоставима сразу с несколькими крупными налётами последних месяцев. Так, с 28 на 29 октября в сторону региона направлялись 613 беспилотников, а с 21 на 22 октября — около 630. Ещё 862 дрона пытались атаковать столичный регион с 29 на 30 октября.