Российская система ПВО отбила в ночь на 16 ноября самую массовую атаку украинских беспилотников на регионы РФ. Всего было уничтожено 1336 вражеских дронов. Такие данные приводятся в сводках Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА сбивали над регионами России, Крымом, Московским регионом, Азовским и Чёрным морями. Это самый высокий показатель в ночной сводке министерства: предыдущий рекорд — 1214 дронов — зафиксировали 29 октября. Для сравнения, в ночь на 13 ноября ведомство отчиталось о 1198 перехваченных беспилотниках за 12 часов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 17:00 15 ноября до 08:00 16 ноября около 600 беспилотников летели в сторону Московского региона. По его словам, большую часть уничтожили на дальних рубежах, ещё 191 дрон — на подлёте к столице.

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