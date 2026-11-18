Ростовская область ночью 17 ноября вновь подверглась ночной атаке украинских беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели сразу в двух районах региона, при этом угроза новых ударов пока сохраняется. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, призвав жителей соблюдать меры безопасности.

По словам главы региона, беспилотники перехватили над Неклиновским и Каменским районами. Предварительная информация о последствиях налёта обнадёживающая: сообщений о пострадавших и повреждениях объектов на земле не поступало. Точное количество уничтоженных дронов губернатор не уточнил.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском и Каменском районах области», — сообщил Слюсарь.

Несмотря на работу ПВО, режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать. Власти попросили жителей не находиться на открытых участках улиц, перейти в помещения и держаться подальше от окон до отмены предупреждения.

Кроме того, Слюсарь напомнил о действующем на Дону запрете на фото- и видеосъёмку беспилотных атак. Размещать подобные материалы в интернете также запрещено.