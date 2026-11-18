Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в двух районах Ростовской области
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Ростовская область ночью 17 ноября вновь подверглась ночной атаке украинских беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели сразу в двух районах региона, при этом угроза новых ударов пока сохраняется. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, призвав жителей соблюдать меры безопасности.
По словам главы региона, беспилотники перехватили над Неклиновским и Каменским районами. Предварительная информация о последствиях налёта обнадёживающая: сообщений о пострадавших и повреждениях объектов на земле не поступало. Точное количество уничтоженных дронов губернатор не уточнил.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском и Каменском районах области», — сообщил Слюсарь.
Несмотря на работу ПВО, режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать. Власти попросили жителей не находиться на открытых участках улиц, перейти в помещения и держаться подальше от окон до отмены предупреждения.
Кроме того, Слюсарь напомнил о действующем на Дону запрете на фото- и видеосъёмку беспилотных атак. Размещать подобные материалы в интернете также запрещено.
Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь 17 ноября над Ростовской областью уничтожили около 50 беспилотников. Воздушные цели перехватили сразу в восьми районах региона, включая Каменский, Миллеровский и Шолоховский. По информации губернатора Юрия Слюсаря, тогда также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.