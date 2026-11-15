В Ростовской области после атаки БПЛА закрыли мост на трассе Р-280
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В Ростовской области из-за атаки беспилотников повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути на 64-м километре трассы Р-280. Движение по нему полностью перекрыто, четыре автомобиля получили повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём канале в MAX.
«Движение через мост на 64 километре трассы перекрыто. Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в сообщении главы региона.
Повреждённый участок находится в Неклиновском районе. Для автомобилистов организован объезд через Таганрог и село Покровское. Водителям необходимо учитывать изменения при планировании маршрута.
По информации региональных властей, повреждения получили четыре автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы, которые оценивают состояние дорожного полотна и устраняют последствия падения обломков беспилотников.
Атака на Ростовскую область продолжалась в ночь на 15 ноября. В результате один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Также в Таганроге были повреждены электроподстанции, что привело к приостановке движения железнодорожного транспорта.
Всего за день до новой атаки в регионе восстановили движение по другому участку трассы Р-280 — технологическому мосту через реку Миус. Этот переход на 97-м километре дороги пострадал от обломков БПЛА ещё 8 ноября. Автомобили разрешили пропускать поочерёдно в обоих направлениях, однако теперь ограничения введены уже на 64-м километре.