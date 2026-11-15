В Ростовской области из-за атаки беспилотников повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути на 64-м километре трассы Р-280. Движение по нему полностью перекрыто, четыре автомобиля получили повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём канале в MAX.

«Движение через мост на 64 километре трассы перекрыто. Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в сообщении главы региона.

Повреждённый участок находится в Неклиновском районе. Для автомобилистов организован объезд через Таганрог и село Покровское. Водителям необходимо учитывать изменения при планировании маршрута.

По информации региональных властей, повреждения получили четыре автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы, которые оценивают состояние дорожного полотна и устраняют последствия падения обломков беспилотников.

Атака на Ростовскую область продолжалась в ночь на 15 ноября. В результате один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Также в Таганроге были повреждены электроподстанции, что привело к приостановке движения железнодорожного транспорта.