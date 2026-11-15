Число пострадавших в результате ночной и утренней атаки беспилотников на Ростовскую область выросло до пяти человек, ещё один погиб. Обновлённые данные сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Также повреждён жилой дом в Таганроге, приостановлено движение поездов и перекрыт участок автомобильной трассы Р-280.

По словам главы региона, утром 15 ноября стало известно ещё об одном раненом. В селе Троицкое Неклиновского района обломки беспилотника упали на территорию производственного цеха, в результате чего пострадал мужчина.

«Пострадавший госпитализирован в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Выражаю поддержку и желаю скорейшего выздоровления», — написал Слюсарь.

Таким образом, общее число жертв и пострадавших в результате атаки за ночь и утро составило шесть человек: один погиб, пятеро получили ранения.

Повреждения зафиксированы и в Таганроге. Из-за падения обломков БПЛА у частного жилого дома пострадали крыша, фасад и оконное остекление. По информации губернатора, обошлось без раненых.

В регионе приостановлено движение железнодорожного транспорта. Также остаётся перекрытым участок федеральной трассы Р-280. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Губернатор напомнил, что в Ростовской области действует запрет на фото- и видеосъёмку атак беспилотников, а также на публикацию соответствующих материалов в интернете.