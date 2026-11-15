Закамская зона Татарстана ранним утром 15 ноября подверглась массированной и продолжительной атаке беспилотников. В результате налёта пострадали люди, повреждения получили промышленные объекты и жилой дом в Нижнекамске. Погибших нет, сообщили власти республики.

По информации региональных властей, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Точное число раненых и характер полученных ими травм пока не уточняются.

В Нижнекамске повреждён многоквартирный жилой дом. Его жителей эвакуировали из здания. Для временного размещения людей организованы два специальных пункта, где они смогут находиться до устранения последствий происшествия.

Повреждения зафиксированы и на объектах промышленной зоны. На местах работают оперативные и экстренные службы. Специалисты оценивают нанесённый ущерб и занимаются ликвидацией последствий атаки.

Раис Татарстана Рустам Минниханов регулярно получает доклады о ситуации. Руководство Нижнекамского района координирует восстановительные работы и оказание помощи жителям.

Власти подчеркнули, что благодаря действиям подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп удалось предотвратить более масштабные последствия налёта.

Нижнекамск уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. Так, 13 сентября Life.ru сообщал о двух погибших после попадания дрона в дерево рядом с автомобилем, в котором находились четыре человека. Тогда также пострадал жилой дом, а на одном из промышленных предприятий возник пожар.