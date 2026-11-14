Движение транспорта на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области возобновили после повреждения моста через реку Миус в результате атаки беспилотников. Автомобили пропускают по технологическому мосту в реверсивном режиме. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

«Движение автотранспорта по автомобильной дороге Р-280 восстановлено в реверсивном режиме по технологическому мосту через реку Миус», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, автомобилисты снова могут проезжать по этому участку федеральной трассы, однако движение организовано поочерёдно в обоих направлениях. Водителям необходимо учитывать временную схему проезда и следовать дорожным знакам.

Мост через Миус получил повреждения утром 8 ноября в Неклиновском районе Ростовской области. В результате воздушной атаки и падения обломков беспилотника пострадало дорожное полотно сооружения. Также повреждения получили два гусеничных крана, находившихся на месте строительных работ. По предварительным данным, людей среди пострадавших не было.

После происшествия движение на участке трассы Р-280 по направлению к мосту перекрыли. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Для объезда закрытого участка ранее организовали дополнительный маршрут протяжённостью около 58 километров. Он позволял автомобилистам, направлявшимся из Ростова-на-Дону в сторону Мариуполя, обойти повреждённый мост через несколько населённых пунктов и вернуться на основную трассу.

Ранее Life.ru рассказывал, как был организован этот объезд. Водителям предлагали съехать с трассы «Новороссия» на 66-м километре, проехать через Николаевку, Александрову Мелентьево, Ефремовку, Фёдоровку и Верхнюю Ханжёновку, а затем вернуться на Р-280 на 107-м километре. Альтернативный маршрут позволял продолжать поездки на время ограничений.