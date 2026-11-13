Кабмин внёс в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Правительство России направило в Госдуму законопроект, который должен установить единые правила эксплуатации беспилотного транспорта на дорогах страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Документ получил название «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он призван создать правовую основу для использования автомобилей, способных передвигаться без непосредственного участия водителя.
Официальным представителем правительства при рассмотрении инициативы в парламенте назначен статс-секретарь — заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев. Ему предстоит представлять позицию кабмина в Госдуме и Совете Федерации.
Ранее правительство одобрило итоговую редакцию законопроекта, подготовленного Минтрансом. Документ предусматривает требования к беспилотным автомобилям, грузовикам, такси и трамваям, а также регулирует вопросы страхования и ответственности за дорожно-транспортные происшествия.
Особое внимание уделено безопасности автономных машин. Предлагается обязать их владельцев обеспечивать защиту систем управления от постороннего вмешательства, а также оснащать транспорт устройствами регистрации данных.
Сейчас беспилотные автомобили используются в России преимущественно в рамках специальных экспериментальных правовых режимов. Новый закон должен создать общие условия для их полноценной эксплуатации. Предполагается, что основные положения начнут действовать с 1 сентября 2027 года, если документ пройдёт необходимые законодательные процедуры.
Ранее Life.ru рассказывал, что Минтранс готовит отдельный закон для автомобилей без водителя. Одним из ключевых вопросов стало распределение ответственности за ДТП между владельцами машин, производителями и операторами. Для проверки безопасности беспилотного транспорта также планируется создать специальные сертификационные центры.