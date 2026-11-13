Правительство России направило в Госдуму законопроект, который должен установить единые правила эксплуатации беспилотного транспорта на дорогах страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ получил название «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он призван создать правовую основу для использования автомобилей, способных передвигаться без непосредственного участия водителя.

Официальным представителем правительства при рассмотрении инициативы в парламенте назначен статс-секретарь — заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев. Ему предстоит представлять позицию кабмина в Госдуме и Совете Федерации.

Ранее правительство одобрило итоговую редакцию законопроекта, подготовленного Минтрансом. Документ предусматривает требования к беспилотным автомобилям, грузовикам, такси и трамваям, а также регулирует вопросы страхования и ответственности за дорожно-транспортные происшествия.

Особое внимание уделено безопасности автономных машин. Предлагается обязать их владельцев обеспечивать защиту систем управления от постороннего вмешательства, а также оснащать транспорт устройствами регистрации данных.

Сейчас беспилотные автомобили используются в России преимущественно в рамках специальных экспериментальных правовых режимов. Новый закон должен создать общие условия для их полноценной эксплуатации. Предполагается, что основные положения начнут действовать с 1 сентября 2027 года, если документ пройдёт необходимые законодательные процедуры.