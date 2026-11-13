Московский департамент транспорта предложил изменить правила дорожного движения для электросамокатов и электровелосипедов. Среди инициатив — запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в общественных местах детьми младше 16 лет, ограничение скорости до 25 км/ч и новые требования к парковке. Пакет предложений передали в Минтранс России.

Одним из главных изменений может стать расширение понятия СИМ. В эту категорию предлагают включить электровелосипеды с мощностью двигателя до 0,25 кВт и конструктивной скоростью до 25 км/ч. Более мощную технику планируется регулировать отдельно.

Также предлагается установить возрастной порог для поездок на электросамокатах и других СИМ по улицам, тротуарам, велодорожкам, площадям, набережным и в скверах. Пользоваться такими транспортными средствами в общественных местах смогут только лица, достигшие 16 лет. При этом арендовать электросамокаты, как и прежде, можно будет с 18 лет.

Ещё одно нововведение касается скорости. Дептранс предлагает сделать ограничение в 25 км/ч не просто правилом движения, а обязательной технической характеристикой СИМ. Таким образом, устройства должны будут конструктивно исключать возможность превышения этого порога.

Отдельные ограничения могут затронуть курьеров. Им предлагают запретить передвигаться на СИМ по тротуарам и пешеходным зонам, чтобы снизить риск столкновений с прохожими.

Изменятся и правила парковки. Оставлять самокаты и электровелосипеды более чем на 15 минут можно будет только в специально обозначенных местах. Кратковременная остановка вне таких зон останется допустимой при условии, что транспорт не мешает пешеходам и другим участникам движения.

«Предлагаемые изменения учитывают практический опыт Москвы и помогут установить понятные требования к использованию мощных электровелосипедов, а также упорядочить движение и парковку СИМ», — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В столичном департаменте транспорта подчеркнули, что главная цель инициатив — повысить безопасность на улицах и установить единые правила по всей стране.