Самокаты только с 16 лет, скорость до 25 км/ч: Дептранс предложил ужесточить ПДД по всей России
Дептранс Москвы предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Московский департамент транспорта предложил изменить правила дорожного движения для электросамокатов и электровелосипедов. Среди инициатив — запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в общественных местах детьми младше 16 лет, ограничение скорости до 25 км/ч и новые требования к парковке. Пакет предложений передали в Минтранс России.
Одним из главных изменений может стать расширение понятия СИМ. В эту категорию предлагают включить электровелосипеды с мощностью двигателя до 0,25 кВт и конструктивной скоростью до 25 км/ч. Более мощную технику планируется регулировать отдельно.
Также предлагается установить возрастной порог для поездок на электросамокатах и других СИМ по улицам, тротуарам, велодорожкам, площадям, набережным и в скверах. Пользоваться такими транспортными средствами в общественных местах смогут только лица, достигшие 16 лет. При этом арендовать электросамокаты, как и прежде, можно будет с 18 лет.
Ещё одно нововведение касается скорости. Дептранс предлагает сделать ограничение в 25 км/ч не просто правилом движения, а обязательной технической характеристикой СИМ. Таким образом, устройства должны будут конструктивно исключать возможность превышения этого порога.
Отдельные ограничения могут затронуть курьеров. Им предлагают запретить передвигаться на СИМ по тротуарам и пешеходным зонам, чтобы снизить риск столкновений с прохожими.
Изменятся и правила парковки. Оставлять самокаты и электровелосипеды более чем на 15 минут можно будет только в специально обозначенных местах. Кратковременная остановка вне таких зон останется допустимой при условии, что транспорт не мешает пешеходам и другим участникам движения.
«Предлагаемые изменения учитывают практический опыт Москвы и помогут установить понятные требования к использованию мощных электровелосипедов, а также упорядочить движение и парковку СИМ», — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
В столичном департаменте транспорта подчеркнули, что главная цель инициатив — повысить безопасность на улицах и установить единые правила по всей стране.
Ранее Life.ru рассказывал, как новые поправки в ПДД могут изменить жизнь пользователей электросамокатов. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман объясняла, что власти предлагают запретить поездки вдвоём, повысить минимальный возраст для использования СИМ до 16 лет и разрешить длительную парковку только на специально оборудованных площадках. При этом эксперт предупредила, что городам могут потребоваться дополнительные средства и время для создания такой инфраструктуры.