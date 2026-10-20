11-летнюю девочку на самокате сбила машина на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы 11-летняя школьница получила травмы после столкновения электросамоката с автомобилем. Девочку доставили в медицинское учреждение. Об аварии, произошедшей вечером 19 октября, сообщает сайт MK.Ru.

Дорожный инцидент зафиксировали примерно в 17:45 в Шенкурском проезде. По информации издания, ребёнок выехал на двухколёсном транспорте на проезжую часть и оказался под колёсами машины. Пострадавшую госпитализировали с ушибами и другими повреждениями.

В тот же вечер произошла ещё одна авария с участием несовершеннолетних. Около 17:30 на Большой Филёвской улице две девочки 14 и 15 лет столкнулись с автомобилем, когда пересекали перекрёсток на электросамокате. Обе получили травмы, однако помощь в стационаре им не потребовалась.