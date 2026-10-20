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Опубликовано 20 октября, 11:03

11-летнюю девочку на самокате сбила машина на северо-востоке Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen

На северо-востоке Москвы 11-летняя школьница получила травмы после столкновения электросамоката с автомобилем. Девочку доставили в медицинское учреждение. Об аварии, произошедшей вечером 19 октября, сообщает сайт MK.Ru.

Дорожный инцидент зафиксировали примерно в 17:45 в Шенкурском проезде. По информации издания, ребёнок выехал на двухколёсном транспорте на проезжую часть и оказался под колёсами машины. Пострадавшую госпитализировали с ушибами и другими повреждениями.

В тот же вечер произошла ещё одна авария с участием несовершеннолетних. Около 17:30 на Большой Филёвской улице две девочки 14 и 15 лет столкнулись с автомобилем, когда пересекали перекрёсток на электросамокате. Обе получили травмы, однако помощь в стационаре им не потребовалась.

В Долгопрудном 14-летняя девочка на самокате погибла под колёсами грузовика
В Долгопрудном 14-летняя девочка на самокате погибла под колёсами грузовика

Ранее Life.ru сообщал о двух московских школьниках, госпитализированных после отдельных ДТП с самокатом и велосипедом. Один ребёнок врезался в столб на Братеевской улице, другой попал под внедорожник на улице Барышиха. Обе аварии произошли 18 октября.

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Владимир Озеров
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