11-летнюю девочку на самокате сбила машина на северо-востоке Москвы
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На северо-востоке Москвы 11-летняя школьница получила травмы после столкновения электросамоката с автомобилем. Девочку доставили в медицинское учреждение. Об аварии, произошедшей вечером 19 октября, сообщает сайт MK.Ru.
Дорожный инцидент зафиксировали примерно в 17:45 в Шенкурском проезде. По информации издания, ребёнок выехал на двухколёсном транспорте на проезжую часть и оказался под колёсами машины. Пострадавшую госпитализировали с ушибами и другими повреждениями.
В тот же вечер произошла ещё одна авария с участием несовершеннолетних. Около 17:30 на Большой Филёвской улице две девочки 14 и 15 лет столкнулись с автомобилем, когда пересекали перекрёсток на электросамокате. Обе получили травмы, однако помощь в стационаре им не потребовалась.
Ранее Life.ru сообщал о двух московских школьниках, госпитализированных после отдельных ДТП с самокатом и велосипедом. Один ребёнок врезался в столб на Братеевской улице, другой попал под внедорожник на улице Барышиха. Обе аварии произошли 18 октября.