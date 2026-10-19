Двое школьников попали в больницу после ДТП с самокатом и велосипедом в Москве

Двое школьников в возрасте 11 и 12 лет получили травмы в результате двух дорожных происшествий в Москве. Один мальчик врезался в столб на электросамокате, другой оказался под колёсами внедорожника Range Rover. Оба ребёнка госпитализированы, сообщает сайт MK.ru.

Первый инцидент произошёл в воскресенье, 18 октября, около 15:00 на Братеевской улице. По информации издания, 12-летний семиклассник разогнался на электросамокате и не справился с управлением, после чего столкнулся со столбом.

Очевидцами происшествия стали друзья школьника. Они вызвали экстренные службы, и пострадавшего доставили в больницу с ушибами и травмами головы.

Спустя несколько часов ещё одна авария с участием ребёнка произошла на улице Барышиха. Там 11-летний мальчик, передвигавшийся на велосипеде, попал под колёса Range Rover, за рулём которого находилась женщина.

Перед происшествием автомобилистка поспорила с другим водителем об очередности проезда во двор. После того как ей уступили дорогу, женщина продолжила движение и не заметила приближавшегося велосипедиста. Несмотря на полученные травмы, мальчик после столкновения смог назвать своё имя и номер телефона матери. Его доставили в больницу с повреждением головного мозга.