Докатался до уголовного дела: Суд наказал самокатчика-лихача за пьяные покатушки

В Подмосковье суд постановил конфисковать электросамокат у мужчины, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии. Жителю посёлка Кировский также назначили 200 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Московской области.

Как установил суд, 31 июля мужчина вновь сел за руль электросамоката в нетрезвом состоянии, хотя ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Во время поездки по посёлку Кировский в муниципальном округе Лотошино его остановили правоохранители.

В итоге действия самокатчика квалифицировали по части 1 статьи 264.1 УК РФ — повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Помимо обязательных работ, мужчину на два года лишили права управлять транспортными средствами.

Примечательно, что уголовная ответственность в подобных случаях зависит в том числе от характеристик электросамоката. Некоторые мощные модели могут быть признаны механическими транспортными средствами, и тогда к их водителям применяются более строгие требования. При этом приговор Урлакову пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал об аресте водителя электромопеда в Санкт-Петербурге. В июле мужчину остановили на проспекте Обуховской Обороны без водительских прав. От него исходил запах алкоголя, однако проходить медицинское освидетельствование нарушитель отказался. Суд назначил ему 12 суток административного ареста. Кроме того, ранее Верховный суд подтвердил возможность лишения водительских прав за нетрезвую езду на мощных электросамокатах. Поводом стало дело жителя Воронежской области, управлявшего моделью с двигателем мощностью 600 Вт.