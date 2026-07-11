Водителя электромопеда арестовали в Петербурге за пьяную езду и отсутствие прав
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Мировой судья участка №148 Санкт-Петербурга привлёк к ответственности водителя средства индивидуальной мобильности. Мужчину арестовали на 12 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Как узнал телеканал «Санкт-Петербург», инцидент произошёл 8 июля на проспекте Обуховской Обороны. Сотрудники ДПС остановили гражданина, управлявшего электромопедом Lima V5 без номеров и водительских прав. Инспекторы установили, что от него исходил запах алкоголя, однако проходить освидетельствование мужчина отказался.
В суде фигурант признал вину и раскаялся. Он пояснил, что не знал о необходимости иметь права для управления такой техникой. Суд разъяснил ему, что мощность электромопеда составляет 1200 Вт, а значит, по техническим характеристикам он относится к мопедам, для управления которыми требуется водительское удостоверение.
Помимо ареста, нарушителю предстоит осознать, что незнание закона не освобождает от ответственности. Теперь он проведёт почти две недели под стражей.
Life.ru рассказывал, как в Петербурге утром 7 июля на переходе сбили женщину с собакой. По словам пострадавшей, она шла на зелёный, но белый кроссовер не уступил дорогу. Ударом её развернуло и сбило с ног. Водитель в ответ на крик лишь ухмыльнулся, кивнул и уехал.
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