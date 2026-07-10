В Петербурге водитель сбил женщину с собакой на зебре и уехал с ухмылкой

В Петербурге на пересечении улицы Владимира Пчелинцева и проспекта Ветеранов водитель белого кроссовера сбил женщину с собакой, переходившую дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло утром 7 июля, сообщает 78.ru.

В Петербурге водитель сбил женщину с собакой на пешеходном переходе и уехал. Видео © 78.ru.

По словам пострадавшей, она начала пересекать проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, однако автомобиль не уступил ей дорогу. Женщина попыталась уклониться от удара, но машина зацепила её, развернула и сбила с ног.

«Я стала пытаться уйти от столкновения. Меня зацепило, развернуло, я упала на спину. Поднялась, накричала на него. Он мне ухмыльнулся, кивнул и просто уехал», — рассказала пострадавшая.

Водитель не остановился, не поинтересовался состоянием сбитой и не оказал помощи. К счастью, собака не пострадала, а сама Татьяна получила ушибы и удар головой. Женщина обратилась в травмпункт, откуда информация была передана в полицию, после чего она также самостоятельно написала заявление. Сейчас пострадавшая разыскивает очевидцев происшествия.

На 64-м километре Киевского шоссе в ТиНАО произошло ДТП. В массовом столкновении участвовали девять транспортных средств: грузовой автомобиль, две «Газели» и шесть легковых машин — «Черри Тиго», «Фольксваген Тигуан», «Лада Веста», «Мазда», «Киа Оптима» и «Хендай Солярис». В результате аварии один человек получил травмы, но от предложенной госпитализации отказался.