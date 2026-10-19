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Регион
Опубликовано 19 октября, 18:57

В Долгопрудном 14-летняя девочка на самокате погибла под колёсами грузовика

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Жизнь 14-летней школьницы оборвалась в результате дорожной аварии в подмосковном Долгопрудном. Девочка попала под грузовой Mercedes, когда пыталась пересечь улицу на самокате. О происшествии рассказали в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Трагедия случилась 19 октября примерно в 16:30 на улице Восточной. По предварительной версии, подросток двигалась через проезжую часть в месте, не оборудованном пешеходным переходом. Именно там произошло столкновение с грузовиком.

Спасти несовершеннолетнюю не удалось — она умерла на месте от полученных травм. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит восстановить обстоятельства случившегося и установить причины аварии. Проверка находится под контролем городской прокуратуры.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели трёх девочек в ДТП с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. После трагедии полицейские задержали 46-летнего водителя грузового автомобиля MAN, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Больше новостей о дорожных авариях и происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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