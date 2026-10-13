Пьяный водитель «Лады Гранты» сбил троих детей в Махачкале

В Махачкале водитель Lada Granta, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил троих детей. Несовершеннолетние получили различные травмы. Об этом сообщила прокуратура Дагестана.

Авария произошла 12 октября на проспекте Али-Гаджи Акушинского. По предварительным данным надзорного ведомства, местный житель наехал на детей 2015, 2016 и 2019 годов рождения.

Как уточнили в региональном МВД, за рулём находился 37-летний мужчина. В момент происшествия несовершеннолетние двигались по проезжей части.

Всех троих доставили в больницу. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи детей отпустили домой. По информации правоохранителей, угрозы их жизни нет.

По факту ДТП организована процессуальная проверка. Её ход и результаты взяла на контроль прокуратура Советского района Махачкалы.

Ранее Life.ru сообщал о другой аварии с детьми в Махачкале. В августе после столкновения двух автомобилей одну из машин вынесло на тротуар, где находились малолетние пешеходы. Пострадали двое детей в возрасте двух и четырёх лет.