В России готовят новые ограничения для пользователей электросамокатов: минимальный возраст для поездок по общественным территориям могут повысить до 16 лет, езду вдвоём запретить, а парковаться разрешить только в специально обозначенных местах. О том, как изменятся правила, в пресс-центре НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Одним из главных нововведений станет возрастной порог. Сейчас действующие ПДД позволяют детям пользоваться средствами индивидуальной мобильности с определёнными ограничениями, а с 14 лет — выезжать на отдельные участки проезжей части. Новая редакция предусматривает запрет на передвижение на СИМ по территориям общего пользования для подростков младше 16 лет. При этом у сервисов аренды электросамокатов уже действует ограничение 18+.

Ещё одна поправка касается поездок вдвоём. По словам Эрдман, запрет, который сейчас предусмотрен внутренними правилами прокатных сервисов, хотят прямо закрепить в ПДД. Новые требования также затронут курьеров: для некоторых категорий электротранспорта передвижение по тротуарам и пешеходным зонам планируют исключить.

Однако самым спорным предложением представитель отрасли назвала новые правила парковки. Согласно проекту, оставлять электросамокаты можно будет только на площадках, обозначенных дорожными знаками или специальной разметкой.

«Я думаю, что мы будем уходить в сторону разметки, так как знаки будут портить внешний вид города. Но пока я не думаю, что город будет готов этим заниматься, поправка пока кажется нам невыполнимой», — пояснила Эрдман.

По её мнению, муниципалитетам потребуется время и дополнительное финансирование, чтобы оборудовать необходимое количество парковочных зон. Без такой инфраструктуры новые требования могут создать сложности как для владельцев личных самокатов, так и для операторов проката.

Тем временем в Москве завершается сезон аренды электросамокатов и электровелосипедов. Точную дату отключения сервисов пока не объявили: прокат продолжит работать до наступления устойчивых отрицательных температур и появления гололёда. По данным столичных властей, с января по сентябрь пользователи совершили около 64 миллионов поездок — на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.