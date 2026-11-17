Около 50 БПЛА сбили за ночь в Ростовской области
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Около 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Средства противовоздушной обороны работали в восьми районах региона, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, воздушные цели были поражены в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Чертковском и Шолоховском районах.
Сообщений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, добавил Слюсарь.
Несмотря на уничтожение беспилотников, опасность новых атак в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.
Ранее Life.ru сообщал, что при атаке беспилотников на Азов в Ростовской области утром 16 ноября пострадали трое мужчин и загорелись четыре производственных объекта. Кроме того, в Миллеровском районе обломки дронов повредили три частных дома и газопровод.