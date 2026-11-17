Около 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Средства противовоздушной обороны работали в восьми районах региона, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, воздушные цели были поражены в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Чертковском и Шолоховском районах.

Сообщений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, добавил Слюсарь.

Несмотря на уничтожение беспилотников, опасность новых атак в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.