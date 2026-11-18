В посёлке Энем в Адыгее после падения обломков БПЛА пострадали более 80 квартир в многоэтажных домах. Масштабы ущерба раскрыла местная администрация.

В посёлке уже определили объём работ по восстановлению наиболее пострадавшей пятиэтажки. Как сообщил глава Тахтамукайского района Аскер Савв, ремонт начнётся утром 19 ноября. В здание вернули электричество, воду и отопление, однако подачу газа пока ограничили. Возобновить работы на этом участке специалисты также намерены в четверг.

Наибольшие разрушения зафиксированы в доме № 17, где беспилотник попал в перекрытие над пятым этажом четвёртого подъезда. Серьёзный ущерб нанесён шести жилым помещениям. Ещё в 80 квартирах соседних многоэтажек преимущественно пострадали окна. Чтобы защитить комнаты от осадков, повреждённое остекление временно закрыли плёнкой.

Последствия происшествия затронули и припаркованный транспорт. У 20 машин разбиты стёкла, повреждены кузова и шины. Власти готовят экспертную оценку ущерба, после которой владельцам предусмотрены выплаты с учётом состояния автомобилей.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 18 ноября в посёлке Энем Тахтамукайского района обломки беспилотника упали на жилую пятиэтажку. О случившемся рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Помимо многоквартирного здания, последствия атаки затронули частные дома, припаркованные машины и газовую трубу. В результате происшествия пострадали четыре человека, которым потребовалась медицинская помощь. На месте работали экстренные службы, правоохранители и представители администрации.