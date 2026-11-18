В Адыгее закрыли сбор пожертвований для жителей дома, повреждённого при атаке беспилотника на посёлок Энем. Собранные 400 тысяч рублей передадут пострадавшим, сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своём Telegram-канале.

«Прокомментирую и информацию о сборе средств, объявленном в социальных сетях администрации Энемского поселения. В этом не было и нет никакой нужды. Несмотря на то, что намерения были благими, считаю эту частную инициативу поспешной и неуместной», — написал руководитель района.

Несмотря на критику самого решения о сборе денег, Аскер поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу о помощи. Пожертвования направят людям, пострадавшим при атаке БПЛА.

Тем временем в посёлке продолжается устранение последствий происшествия. Специалисты уже обследовали повреждённый многоквартирный дом и определили объём необходимых работ. Также начата оценка ущерба автомобилям, пострадавшим при атаке.

Четверо пострадавших продолжают получать лечение в Энемской центральной районной больнице. По последним данным местных властей, состояние всех пациентов стабильное.