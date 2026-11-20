В Горловке при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадала городская больница № 2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление АГиП ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Ранее стало известно, что за сутки в ДНР при обстрелах и атаках беспилотников погиб мужчина, ещё четыре человека получили ранения, в том числе две девочки. Мужчина 1965 года рождения погиб при атаке на грузовой автомобиль на трассе Мариуполь — Новоазовск возле села Безыменное. В Горловке во дворе жилого дома пострадали две девочки 2014 и 2018 годов рождения. Ранения также получили мужчина 1952 года рождения и женщина 1958 года рождения.