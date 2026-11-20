В ДНР за сутки при обстрелах и атаках беспилотников погиб мужчина, ещё четыре человека получили ранения, в том числе две девочки. Об этом сообщили в управлении АГиП ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Мужчина 1965 года рождения погиб при атаке на грузовой автомобиль на трассе Мариуполь — Новоазовск возле села Безыменное. В Горловке во дворе жилого дома пострадали две девочки 2014 и 2018 годов рождения. Ранения также получили мужчина 1952 года рождения и женщина 1958 года рождения.

Последствия атак зафиксировали в Горловке, Новоазовском и Старобешевском муниципальных округах. Повреждены 12 жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры и четыре транспортных средства: автобус, грузовик и два легковых автомобиля.

Ранее в Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа. В результате удара пострадала женщина. Врачи диагностировали акубаротравму. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в городской больнице № 2 Белгорода, после чего отпустили на амбулаторное лечение.