В Курске после атаки ВСУ повреждены 98 зданий и 67 автомобилей. Такие данные к вечеру 19 ноября привёл губернатор Александр Хинштейн.

Среди пострадавших объектов оказались многоквартирные и частные дома, а также административные учреждения. В частности, повреждения получили больница, суд и библиотека. Сейчас силовики проверяют территорию и обезвреживают опасные предметы, оставшиеся после удара.

Из-за работы специалистов обследование домов приходится проводить по мере возможности. Комиссии продолжат фиксировать разрушения в течение нескольких дней, в том числе в выходные.