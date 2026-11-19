В Курске после атаки ВСУ повреждены 98 зданий и 67 автомобилей
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В Курске после атаки ВСУ повреждены 98 зданий и 67 автомобилей. Такие данные к вечеру 19 ноября привёл губернатор Александр Хинштейн.
Среди пострадавших объектов оказались многоквартирные и частные дома, а также административные учреждения. В частности, повреждения получили больница, суд и библиотека. Сейчас силовики проверяют территорию и обезвреживают опасные предметы, оставшиеся после удара.
Из-за работы специалистов обследование домов приходится проводить по мере возможности. Комиссии продолжат фиксировать разрушения в течение нескольких дней, в том числе в выходные.
Утром 19 ноября Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на Курск. Над областным центром сработала система ПВО, после чего в одном из зданий заметили дым. Позднее появились сведения о девяти раненых, среди которых был 12-летний ребёнок. Мальчик оказался под завалами частного дома, откуда его вызволили спасатели. К середине дня число пострадавших увеличилось до 13.
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