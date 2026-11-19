Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Курск выросло до 13 человек. Новые данные привёл губернатор Александр Хинштейн в своём канале в MAX.

Среди раненых — восемь женщин, четверо мужчин и один ребёнок. Трёх человек доставили в областную больницу с травмами средней степени тяжести. Остальным оказали первую помощь и разрешили лечиться дома.

По последним данным губернатора, в городе повреждены 98 зданий и 67 автомобилей. Среди пострадавших объектов — жилые дома, больница, суд и библиотека. Специалисты продолжают обследовать территорию, а комиссии фиксируют ущерб.

В наиболее пострадавшем многоквартирном доме волонтёры помогают убрать разбитые стёкла и подготовить квартиры к восстановлению. Для жителей, которым негде переночевать, предусмотрены пункты временного размещения.