В Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа. В результате удара пострадала женщина, сообщил региональный оперштаб.

У пострадавшей диагностировали акубаротравму. Ей оказали медицинскую помощь в городской больнице № 2 Белгорода, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль получил повреждения.

Ранее в Липецкой области женщина получила осколочное ранение после падения обломков беспилотников. Пострадавшую доставили в больницу, где она находится под наблюдением медиков. Последствия падения обломков зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах Липецкого округа. Повреждения получили частные жилые дома и автомобили. В некоторых зданиях пострадали крыши, выбиты стёкла.