Минтранс России оценивает ущерб Крымскому мосту после атаки беспилотников. В ведомстве подтвердили , что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму отложили возобновление автобусного сообщения с другими регионами после очередной атаки на мост. Перевозки планировали запустить 19 ноября по комбинированной схеме с пересадкой на электричку между Керчью и Таманью. Накануне глава федерального Минтранса Дмитрий Ядров провёл заседание оперативного штаба по восстановлению переправы. Участники совещания рассмотрели возможность запуска дополнительных железнодорожных составов и использования паромов для перевозки пассажиров и грузов