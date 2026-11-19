Минтранс оценивает ущерб Крымскому мосту после атаки БПЛА
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Минтранс России оценивает ущерб Крымскому мосту после атаки беспилотников. В ведомстве подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Из-за ночного удара движение поездов через транспортный переход временно приостановлено. Специалисты приступили к обследованию объекта, чтобы установить масштаб причинённых повреждений.
Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму отложили возобновление автобусного сообщения с другими регионами после очередной атаки на мост. Перевозки планировали запустить 19 ноября по комбинированной схеме с пересадкой на электричку между Керчью и Таманью. Накануне глава федерального Минтранса Дмитрий Ядров провёл заседание оперативного штаба по восстановлению переправы. Участники совещания рассмотрели возможность запуска дополнительных железнодорожных составов и использования паромов для перевозки пассажиров и грузов
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