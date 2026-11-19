Возобновление пассажирского сообщения между Крымом и материковой частью России вновь отложили после очередной атаки на Крымский мост. Ранее запланированные перевозки с пересадками на поезда пока не могут осуществляться по намеченной схеме, сообщил ТАСС министр транспорта республики Арсений Козловский.

«Сообщение опять приостановилось. Сейчас с нашей стороны накопления людей нет», — рассказал глава регионального Минтранса.

Накануне власти Крыма анонсировали возобновление автобусных рейсов в регионы России и Белоруссию с 19 ноября. Предполагалось, что пассажиры смогут добраться из Севастополя в Краснодар, из Евпатории в Москву и из Ялты в Минск по комбинированной схеме с пересадками.

По этому маршруту автобусы должны были доставлять людей до Керчи, откуда они пересаживались бы на пригородные поезда до Тамани. Там пассажиров ожидал следующий автобус до конечного пункта. При этом основной билет действовал на всём автобусном маршруте, а проезд на электричке необходимо было оплачивать отдельно.

Однако утром 19 ноября Минтранс России сообщил о новой приостановке движения поездов по Крымскому мосту после ночной атаки беспилотников. Сроки возобновления железнодорожного сообщения и запуска ранее объявленной схемы пассажирских перевозок пока не уточняются.