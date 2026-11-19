Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено после атаки ВСУ
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Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста временно приостановили после ночной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, специалисты оценивают ущерб. Об этом сообщили в Минтрансе России.
«В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста. Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты проводят оценку нанесённого ущерба», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».
Ранее движение по Крымскому мосту временно перекрыли после сообщения о новой атаке ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, все ответственные службы находятся на рабочих местах, специалисты оценивают причинённый ущерб.
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