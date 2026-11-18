Российские власти совместно с регионами организуют альтернативные маршруты для транспорта после атак на Крымский мост. Основное внимание сейчас уделяется пассажирским перевозкам и автомобилистам, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин в беседе с ТАСС.

«Отдельная задача сейчас — пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт. Совместно с регионами выстраиваем альтернативные маршруты и перераспределяем потоки», — пояснил зампред правительства.

По словам Никитина, сухопутный маршрут уже функционирует, также задействована паромная переправа через Керченский пролив. При этом железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

Для поездок на полуостров и обратно автомобилисты могут воспользоваться федеральной трассой Р-280 «Новороссия». Она проходит через Ростов-на-Дону, Мариуполь и Мелитополь до Симферополя. Пассажирская паромная переправа связывает Керчь с портом Кавказ, однако её работа зависит от погодных условий.

Крымский мост подвергся атакам беспилотников 16 и 17 ноября. В результате были повреждены конструкции транспортного перехода, движение автомобилей и поездов временно ограничивали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Как сообщал Life.ru, железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России возобновили 17 ноября. Первыми движение продолжили задержанные пассажирские составы, включая поезд Москва — Керчь. Для автомобилистов на подъездах к мосту организовали круглосуточные пункты обогрева и питания.