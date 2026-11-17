Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия переправы из-за атаки ВСУ. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс» в своём канале в MAX, уточнив порядок отправления пассажирских поездов.

Первым движение продолжил поезд «Таврия» № 92/91 сообщением Москва — Керчь. Состав отправился со станции Тамань в 13:04 по московскому времени.

В ближайшее время к станции Керчь-Южная должны направиться ещё три поезда: № 007/008 из Санкт-Петербурга, № 27/28 из Москвы и № 315/316 из Адлера. Перевозчик постепенно восстанавливает движение составов, задержанных из-за ограничений на переправе.

При этом поезда, следующие из Керчи на материковую часть России, 17 ноября планируется отправлять по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также должны курсировать в обычном режиме.

Пассажиров обеспечивают питанием и питьевой водой. При необходимости они могут обратиться за помощью к проводникам или начальнику поезда. Для получения информации работают горячие линии перевозчика.

Напомним, 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся двум атакам украинских беспилотников, в результате которых были повреждены его конструкции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Последствия ударов устраняют профильные службы под контролем федеральных и региональных властей. Вице-премьер Марат Хуснуллин лично осмотрел переправу и провёл совещание по восстановлению: необходимые ресурсы, проектировщики и строители уже привлечены, все организационные решения приняты.

Власти заверяют, что мост будет восстановлен, а транспортное сообщение с полуостровом обеспечено. Движение поездов 17 ноября уже возобновили. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, атаки не нарушили поставки продовольствия, топлива и других необходимых товаров. Для автомобилистов на подъездах к переправе организованы круглосуточные пункты обогрева и питания, работают полевые кухни, предоставляется горячий чай. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил при необходимости увеличить число таких площадок. Пассажирам задержанных поездов также предоставляют воду и питание.