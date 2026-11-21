Ракетную опасность объявили сразу в четырёх регионах Центральной России — Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областях. О введении режима сообщили губернаторы в своих каналах в MAX.

Главы регионов призвали жителей сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям. При необходимости обратиться за помощью можно по единому номеру экстренных служб 112.

Жителям рекомендовано укрыться в безопасных помещениях, держаться подальше от окон и дождаться официального сигнала об отбое опасности.

Ранее двое мужчин пострадали при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на коммерческий объект в Белгороде. У одного диагностировали слепое осколочное ранение мягких тканей головы, у другого — акубаротравму. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь в городской больнице № 2, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. В результате детонации БПЛА на стоянке загорелся автомобиль, пожар потушили сотрудники МЧС. Повреждения также получили ещё три машины и четыре автобуса.