54 дрона за одну ночь: Смоленская область пережила массированную атаку ВСУ
Губернатор Анохин сообщил об уничтожении 54 БПЛА над Смоленской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic
Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 54 беспилотника над Смоленской областью. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По словам главы области, все воздушные цели были сбиты подразделениями Министерства обороны России. Анохин поблагодарил военнослужащих за защиту региона и призвал население сохранять осторожность.
Особое внимание губернатор уделил правилам поведения при обнаружении обломков дронов, призвав жителей не приближаться к ним.
«Прошу жителей соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков беспилотников не приближайтесь к ним. Сообщите о находке по номеру экстренных служб - 112», — заключил губернатор.
Накануне Смоленская область также подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщал Life.ru, в ночь на 20 ноября силы ПВО уничтожили 32 дрона, однако обломки повредили промышленное предприятие, энергетический объект и частный дом. По данным региональных властей, обошлось без погибших и пострадавших.