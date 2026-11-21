Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 54 беспилотника над Смоленской областью. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По словам главы области, все воздушные цели были сбиты подразделениями Министерства обороны России. Анохин поблагодарил военнослужащих за защиту региона и призвал население сохранять осторожность.

Особое внимание губернатор уделил правилам поведения при обнаружении обломков дронов, призвав жителей не приближаться к ним.

«Прошу жителей соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков беспилотников не приближайтесь к ним. Сообщите о находке по номеру экстренных служб - 112», — заключил губернатор.