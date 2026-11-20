В Смоленской области после массированной ночной атаки беспилотников повреждены гражданское промышленное предприятие, объект энергетики и частный жилой дом. Силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По словам главы области, атака произошла в ночь на 20 ноября. Несмотря на повреждения инфраструктуры и жилого здания, обошлось без погибших и пострадавших.

Сейчас на местах работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий налёта. Масштабы разрушений и возможное влияние атаки на работу предприятий пока не уточняются.

Анохин также призвал жителей соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним или пытаться самостоятельно их перемещать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. По этому же телефону можно обратиться за помощью.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 23 украинских беспилотников над Смоленской областью в ночь на 16 ноября. Тогда, по словам губернатора, все воздушные цели были перехвачены, разрушений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировали.

При этом 10 ноября регион подвергся атаке 43 беспилотников, в результате которой пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в Смоленскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное. Кроме того, в Дорогобужском округе обломки сбитых дронов повредили гаражный кооператив и несколько автомобилей.